Грушко обвинил НАТО в повышении напряженности вокруг внутриукраинского конфликта

НАТО пытается повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта проведением внеочередной встречи глав МИД альянса. Об этом во вторник, 4 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ТАСС.

Он пояснил, что Россия ожидает подобных шагов со стороны альянса, так как обычно Совету Россия–НАТО всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина–НАТО, либо заседания Североатлантического совета.

«Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил. <...> Это всё вписывается в их линию, направленную на повышение напряженности вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования России как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет», — заявил Грушко.

Ранее в этот день стало известно, что 7 января состоится внеочередная встреча глав МИД НАТО. Отмечалось, что «министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности».

В этот же день в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

Западные СМИ и политики в последнее время не раз заявляли о якобы сосредоточенности российских войск вблизи украинской границы, указывая на вероятность «вторжения» РФ. В Москве неоднократно опровергли подобные слухи, отмечая, что Россия ни на кого не нападала и не собирается. В СНБО Украины при этом также опровергли данные о якобы готовящемся нападении и переброске войск.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки.