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Грушко обвинил НАТО в повышении напряженности вокруг внутриукраинского конфликта

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НАТО пытается повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта проведением внеочередной встречи глав МИД альянса. Об этом во вторник, 4 января, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко ТАСС.

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Он пояснил, что Россия ожидает подобных шагов со стороны альянса, так как обычно Совету Россия–НАТО всегда предшествовали либо заседания комиссии Украина–НАТО, либо заседания Североатлантического совета.

«Это какие-то сигналы, которые НАТО нам посылает, что они озабочены якобы концентрацией российских сил. <...> Это всё вписывается в их линию, направленную на повышение напряженности вокруг внутриукраинского кризиса, линию позиционирования России как стороны в конфликте. Здесь ничего удивительного нет», — заявил Грушко.

Ранее в этот день стало известно, что 7 января состоится внеочередная встреча глав МИД НАТО. Отмечалось, что «министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности».

В этот же день в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. В альянсе подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности и отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

28 декабря вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что результативность встречи Совета Россия–НАТО зависит о того, будут ли все члены альянса и Москва разговаривать на равных условиях.

Западные СМИ и политики в последнее время не раз заявляли о якобы сосредоточенности российских войск вблизи украинской границы, указывая на вероятность «вторжения» РФ. В Москве неоднократно опровергли подобные слухи, отмечая, что Россия ни на кого не нападала и не собирается. В СНБО Украины при этом также опровергли данные о якобы готовящемся нападении и переброске войск.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянсу предлагается отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

16 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности обозначила НАТО конкретные идеи, направленные на предотвращение дальнейшего нагнетания обстановки.

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