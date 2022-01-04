На Кубани скончался инспектор ДПС от попадания фейерверка в голову

На Кубани скончался инспектор ДПС от попавшего ему в голову фейерверка. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

«3 января в 14.20, находясь в лечебном учреждении, сотрудник ДПС скончался, не приходя в сознание», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства гибели 35-летнего инспектора.

Ранее в ведомстве сообщили, что инцидент произошел в Кущевском районе 1 января. В дежурную часть поступила информация о том, что инспектор ДПС получил травму от попадания пиротехнического снаряда.

По предварительным данным, фейерверк в голову сотруднику ДПС запустил казак-дружинник.

В распоряжении «Известий» появилось видео, на котором запечатлено, как мужчина неудачно запустил салют. На кадрах видно, как полицейский падает и теряет сознание, затем люди бегут ему на помощь.

Ранее, в ночь на 1 января, при запуске фейерверка в Рязанской области погиб подполковник полиции. По информации «Известий», 37-летний Павел С. отмечал праздник в компании знакомых. Во время запуска праздничного фейерверка один из залпов попал в голову мужчине. От полученной травмы он скончался на месте.

По факту гибели подполковника проводится доследственная проверка, с места происшествия была изъята батарея фейерверка. У мужчины остался девятилетний сын.