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Мужчину обнаружили мертвым в московском СИЗО

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В камере следственного изолятора (СИЗО) в Москве был обнаружен мертвым мужчина. Об этом во вторник, 4 января, сообщил источник.

По данным «Известий», мужчина мог покончить с собой. Стало известно, что он был фигурантом дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее, 1 декабря, в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Иркутской области подтвердили информацию о самоубийстве «академовского» маньяка Никиты Лыткина. По имеющейся информации, 28-летний преступник совершил попытку суицида еще 28 ноября.

«Академовские» маньяки — двое серийных убийц: Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Молодые люди с декабря 2010 по апрель 2011 года совершили по меньшей мере 16 нападений на прохожих. При совершении преступлений они использовали молотки и холодное оружие.

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