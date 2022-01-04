Депутат Госдумы Шеремет предрек Зеленскому суд в случае агрессии Украины в отношении Крыма

Участь украинской армии и президента Украины Владимира Зеленского в случае «преступного приказа» о нападении на Крым и Донбасс является «незавидной». Об этом во вторник, 4 января, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Как рассказал парламентарий, Зеленского в подобной ситуации ожидает международный трибунал.

Также Шеремет напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией порядка 80% украинских военнослужащих, находившихся на полуострове, поддержали крымчан и вступили в ряды Вооруженных сил (ВС) России.

«Среди украинских военных, покинувших Крым, многие потом пытались и просились назад вернуться», — сообщил политик «РИА Новости».

По его словам, со временем на Украине сменится власть, во главе страны окажутся люди, которые будут следовать интересам украинского народа. В таком случае, по мнению Шеремета, Украина начнет восстанавливать братские отношения с Россией и Белоруссией.

Вопрос Донбасса и Крыма Зеленский затронул в своем новогоднем обращении к гражданам страны. В 2022 году украинские власти нацелены на окончание войны на востоке Украины, отметил политик.

В этом году украинские военные смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе, подчеркнул Зеленский. Киев не ждет, пока другие страны решат проблемы Украины, поэтому государство предприняло ряд шагов, чтобы вернуть полуостров в мировую повестку, уточнил он.

Гражданская война на Украине далека от завершения, сообщил 31 декабря глава МИД России Сергей Лавров. Украинские власти не собираются предпринимать шаги по урегулированию в Донбассе, указал министр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 24 декабря, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовало 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.