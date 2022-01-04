Боррель не будет обсуждать «Северный поток - 2» в ходе визита на Украину

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита на Украину не будет обсуждать «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом сам Боррель заявил 4 января в интервью Польскому агентству печати (PAP).

Боррель отметил, что сейчас вопросом СП-2 занимаются регулирующие органы Германии.

«Сейчас мы сосредотачиваем все наши усилия на снятии напряженности и предотвращении ухудшения ситуации», — заявил Боррель, говоря о целях своего визита на Украину.

Рабочий визит Борреля на Украину проходит с 4 по 6 января. Кроме того, отмечается, что Боррель в сопровождении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы посетит линию соприкосновения в Донбассе. После этого верховный представитель ЕС встретится с украинскими властями.

Ранее, 2 января, президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили меры поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Во время беседы хозяин Белого дома выразил приверженность принципу «ничего о тебе без тебя» в отношении Киева, а также заявил о поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, американский лидер отметил, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут решительный ответ в случае обострения ситуации на границе Украины.

23 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал российский лидер, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года.