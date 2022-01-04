В Нижегородской области выявили случай «Омикрон»-штамма коронавируса

В Нижегородской области выявлен случай «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом во вторник, 4 января, сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Instagram.

«В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией, штаммом «Омикрон», — написал глава регионального минздрава.

Мелик-Гусейнов отметил, что заболела COVID-19 28-летняя девушка, которая не была вакцинирована. Она находится в одном из госпиталей с поражением легких в 25%.

«Заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области», — уточнил он.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Кроме того, глава ведомства рассказала, что практически все госпитализированные с «Омикрон»-штаммом в ЮАР не были привиты от COVID-19, не болели им ранее или имеют сопутствующие заболевания, в том числе эндокринные и онкологические.

28 декабря президент России Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон».

Также в этот день Попова предположила, что штамм «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что не вакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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