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В Нур-Султане начались митинги

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Полиция Нур-Султана зафиксировала «попытки организации несанкционированного митинга» в столичном районе «Астана концерт залы». Об этом сообщило во вторник, 4 января, агентство Sputnik в Telegram. В сообщении не говорится, сколько людей пришло на акцию простеста.

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Также в полиции города подтвердили информацию агентства о том, что 4 января стражи порядка попросили женщину с пятимесячным ребенком пройти в автобус ведомства. Полицейские поместили мать и грудничка в автобус «для их безопасности», отметили в ведомстве.

В столице Казахстана многочисленные группы митингующих вышли на акции протеста 3 января, рассказал портал Politic Türk, опубликовав кадры с места проведения митинга в Twitter.

Накануне полиция казахского Актау взяла в оцепление протестующих против повышения цен на сжиженный газ в стране. Акция протеста 3 января проходит возле администрации города.

До этого участники протеста перекрыли дорогу в районе поселка Жетибай в Мангистауской области.

Местные жители начали протестовать против повышения цен на сжиженный газ 2 января. Водители вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо. С начала 2022 года цены возросли с 60 до 120 тенге (20,5 рубля) за литр.

Под председательством заместителя премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанова в Актау 4 января началось заседание правительственной комиссии. Сообщается, что комиссия всесторонне и системно рассмотрит актуальные вопросы для принятия взаимоприемлемого решения, которое удовлетворит все стороны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее призвал жителей Мангистауской области, вышедших на несанкционированные митинги с требованием снизить цены на газ, к диалогу. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

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