Власти Малайзии эвакуируют население из-за наводнения

В Малайзии тысячи жителей эвакуируют из-за наводнения. Проливные дожди обрушились на семь штатов страны. Минимум 50 человек погибли, еще двое пропали без вести, передает телеканал «Известия». Почти 9 тыс. жителей обратились в центры оказания помощи. Многие трассы оказались закрыты для движения транспорта. Синоптики прогнозируют приливы на западе полуострова до 5 января. На помощь пострадавшим от стихии выделено $336 млн.

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