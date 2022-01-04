Блогера Просвирнина похоронили рядом с националистом Крыловым

Блогера-националиста Егора Просвирнина похоронили 4 января на Троекуровском кладбище в Москве.

На траурную церемонию приехало порядка 200 человек, среди которых родственники и соратники Просвирнина. Создателя запрещенного в России ресурса «Спутник и Погром» похоронили рядом с могилой другого известного националиста, писателя Константина Крылова, который скончался в 2020 году.

Соратники Просвирнина ранее организовали сборы на его похороны. При планируемых 4,5 млн рублей удалось собрать более 7,5 млн рублей. Суммы хватило на участок на Троекуровском кладбище, как завещал погибший, и на организацию прощальных мероприятий.

Егор Просвирнин выпал из окна квартиры на Тверском бульваре в Москве 27 декабря. Блогер получил смертельные травмы и скончался до прибытия медиков.

Незадолго до гибели Просвирнин вел себя неадекватно, соседям пришлось вызвать полицию. Жильцы дома слышали ссору мужчины с супругой и тещей.

Как рассказал журналистам представитель семьи блогера Святослав Павлов 4 января, правоохранительные органы проводят доследственную проверку после гибели Просвирнина, уголовное дело еще не возбуждено. В то же время, по его словам, родные и люди из окружения националиста закажут проведение независимой экспертизы его гибели.

По словам Павлова, в настоящее время все экспертизы по делу о смерти Просвирнина еще не готовы либо следствие не может поделиться ими.

«У нас будет своя собственная независимая экспертиза по делу. Это будет медицинская экспертиза, у нас будет свой, непосредственно, эксперт независимый, и он ее проведет. Мы посмотрим, насколько экспертиза официальная, от следствия, будет отличаться от нашей. Надеюсь, она не будет отличаться», — сказал Павлов на церемонии прощания.

В 2017 году проект «Спутник и Погром» наряду с другими информационными ресурсами националистического толка был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского и террористического характера. Позднее Роскомнадзор внес «Спутник и Погром» в список запрещенных сайтов.

В 2015 году Просвирнин оказался в поле зрения правоохранителей в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ»).