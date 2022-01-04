Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

В Воронеже при столкновении маршрутного автобуса с ограждением пострадали 11 человек. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и допустил наезд на препятствие (бордюрный камень).

«В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 11 человек, в том числе и водитель транспортного средства», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

По данным «РИА Новости», в автобусе находились 15 человек, среди пострадавших двое детей.

Ранее в этот день в Ленинградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, в котором ехали дети.

Инцидент произошел на трассе «Кола», недалеко от деревни Доможирово. Один из автомобилей вылетел в кювет. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро, находившиеся в легковушках, пострадали. Среди пострадавших двое детей.