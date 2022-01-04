Новый штамм коронавируса обнаружен у 12 человек в Марселе

В Марселе у 12 человек обнаружили новый штамм коронавируса, который получил условное название B.1.640.2. Открытие сделали специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU).

Ученые отметили, что у 12 человек тесты на определение варианта COVID-19 показали «нетипичную комбинацию». В результате анализа генома штамма было обнаружено 46 мутаций.

Из исследования следует, что впервые этот вариант коронавируса был обнаружен в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали IHU (отсылая к названию нашего университета)», — говорится в тексте исследования, опубликованном на сайте MedRxiv.

Пока неизвестно, является ли новый вариант более опасным. Исследования штамма продолжаются.

4 января иммунолог Владислав Жемчугов рассказал «Известиям», что новые штаммы будут появляться из-за большого числа мутаций, постоянно происходящих в геноме вируса.

Жемчугов отметил, что если камерунский вариант коронавируса окажется более прогрессивным и «даст новые полезные для вируса свойства», он будет распространяться и вытеснять все предыдущие штаммы.

Иммунолог также добавил, что вирусу «невыгодно» убивать своего носителя, а распространение штаммов связано с тем, что вирус пытается «найти своего хозяина».

В этот же день эксперт ВОЗ Абди Махамуд заявил, что Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм коронавируса.

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