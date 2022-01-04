В Ленобласти столкнулись два автомобиля и автобус с детьми

В Ленинградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, в котором ехали дети.

Инцидент произошел на трассе «Кола» недалеко от деревни Доможирово. Один из автомобилей вылетел в кювет.

В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро, находившиеся в легковушках, пострадали. Среди пострадавших двое детей.

В автобусе находилось 40 человек. Они не пострадали, уточняет сайт «Фонтанка».

Днем ранее рейсовый автобус съехал в кювет на автодороге Екатеринбург–Серов в Свердловской области. Отмечается, что в автобусе находились 40 пассажиров и два водителя, никто из них не пострадал. Пассажирам помогли добраться до Екатеринбурга водители попутного транспорта.

Машина двигалась по маршруту Краснотурьинск–Екатеринбург. На скользкой дороге водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения.