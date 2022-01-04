Сенатор Пушков сравнил США с разваливающимся карточным домиком

Американский президент Джо Байден не в силах вернуть Соединенным Штатам образ «правового прозрачного демократического государства». Об этом во вторник, 4 января, сообщил в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Подобный имидж, который США создавали в прошлом, являлся ложным, считает член Совета Федерации. Он подчеркнул, что после скандала, сопровождавшего президентские выборы в США в 2020 году, на которых Байден опередил своего соперника Дональда Трампа, подобный образ Америки «рухнул окончательно».

«В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от COVID-19 Америка выглядит как распадающийся «карточный домик». Одноименный сериал The House of Cards был как раз об этом — о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности — весьма неприглядной», — отметил Пушков.

На экраны первый сезон сериала «Карточный домик» вышел в 2013 году. Роли в нем исполнили Кевин Спейси, обладатель премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Обычные подозреваемые» режиссера Брайана Сингера, а также Робин Райт, известная широкой аудитории по картинам «Бегущий по лезвию 2049» и «Лига справедливости».

Сериал повествует о борьбе влиятельного американского сенатора Фрэнка Андервуда за кресло хозяина Белого дома. Бескомпромиссный Андервуд совершает ряд убийств, чтобы заполучить пост вице-президента страны, а позже ставит действующего главу государства в безвыходную ситуацию, заставляя добровольно передать ему свои полномочия. На протяжении сериала Андервуд много раз советует своим коллегам и противникам задуматься о том, что, по его мнению, в США можно стать президентом, игнорируя при этом волю конгресса и избирателей. Сенатор не верит в демократию и много раз доказывает своим коллегам, что победа на выборах не зависит от поддержки населения страны.