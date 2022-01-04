Во Франции произошла утечка углеводородов с завода Total
На юге Франции произошла утечка углеводородов с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Total. Углеводороды попали в канал Марсель-Рона, сообщает канал BFMTV 4 января.
«Углеводороды попали в нашу канализационную систему и были вынесены в канал», — сообщил директор участка завода Филипп Биллан.
Загрязнение произошло на НПЗ Total La Mede, расположенном в коммуне Шатонеф-ле-Мартиг.
Углеводороды были обнаружены в канале 3 января.
Руководство завода уже распорядилось провести мероприятия по ликвидации утечки, которую характеризуют как «относительно умеренную». Для контроля над ситуацией был создан кризисный штаб.
Ранее, 4 сентября, стало известно об утечке нефти в Мексиканском заливе после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида». Нефтяное пятно покрыло 16 км водного пространства. Предварительно сообщалось, что источником утечки стал старый трубопровод, который повредился во время урагана.