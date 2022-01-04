Барнаульское соединение РВСН приняло участие в акции «Ёлка желаний»

«Ёлка желаний» исполняет детские мечты. Участие во всероссийской благотворительной акции приняло Командование Барнаульского ракетного соединения.

«Я думаю, ничего невозможного нет, поэтому в обязательном порядке мы это желание выполним».

Военные поздравили ребят и исполнили их желания, сообщает телеканал «Известия». 8-летняя Даша из многодетной семьи мечтает стать художницей. Талантливой девочке подарили планшет для рисования. 6-летний Артем загадал «попасть в сказку». Мальчику вручили билеты в театр на праздничное представление. «Ёлка желаний» проходит на всей территории России с 2018 года. Благотворительная акция — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.