Североатлантический альянс подтвердил проведение заседания совета Россия–НАТО 12 января

В Североатлантическом альянсе подтвердили проведение заседания Совета Россия–НАТО 12 января. Об этом сообщил 4 января представитель пресс-службы НАТО.

12–13 января в Брюсселе также состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на представителя альянса, генсек НАТО Йенс Столтенберг в качестве председателя Совета Россия–НАТО созвал встречу на 12 января 2022 года. При этом из заявления следует, что диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО.

Повестка встречи пока не объявлена.

Ранее российская сторона заявляла о планах обсудить с НАТО свои инициативы в сфере европейской безопасности, которые включают требования вывода ядерного оружия США из Европы, отказа от размещения военных сил НАТО у границ РФ, а также отказа альянса от курса на вовлечение в НАТО Украины и Грузии.

В декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России. В Москве подчеркивали, что ждут конкретных ответов по гарантиям безопасности, а не забалтывания по данным вопросам.