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Билялетдинов пожелал удачи Ротенбергу на должности главного тренера СКА

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Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России по хоккею Зинэтула Билялетдинов во вторник, 4 января, прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА.

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«Желаю удачи! Получится ли у него? Роман Борисович уже давно стоит у тренерский скамьи. Видимо, он почувствовал, что у него может получиться», — сказал он «Спорт-Экспресс».

Ротенберг был назначен главным тренером хоккейного клуба СКА ранее этот день.

Бывший главный тренер клуба Валерий Брагин занял позицию старшего тренера. Комментируя новое назначение, Брагин заявил, что последний месяц именно Ротенберг выполнял функции главного тренера, что принесло результаты. По его словам, на данный момент перед штабом стоит задача вывести на пик формы спортсменов, которые претендуют на попадание в олимпийскую сборную, а также вывести команду в плей-офф.

Ротенберг с 2011 года занимал менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды.

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