В США мужчина погиб при попытке перепрыгнуть турникет в метро

В Нью-Йорке мужчина попытался перепрыгнуть через турникет в метро, однако упал и сломал шею. Прибывшие на место медики констатировали смерть местного жителя. Об этом сообщает издание Daily News.

Погибшим оказался 28-летний мужчина, который направлялся к месту работы. Точную причину смерти установят после вскрытия.

До этого, 27 декабря, в Москве мужчина получил серьезную травму головы на станции метро «Владыкино». По словам очевидцев, пассажир неудачно упал и ударился головой прямо о разогнавшийся состав.

Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства инцидента выясняются.