В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

Более 1 млн случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США за сутки. Этот показатель стал рекордным, сообщает 4 января университет Джонса Хопкинса.

«Рекордно высокий показатель: 1 082 549 случаев 3 января 2022 года», — говорится в сообщении на сайте университета.

По данным AFP, зафиксированный в США суточный показатель является не только максимальным для самих Штатов, но и для мира в целом.

Подсчеты были произведены на основе сведений федеральных и местных властей.

30 декабря минздрав США сообщил, что в отделениях реанимации американских больниц заняты более 78% коек, из них 22% приходится на пациентов с COVID-19. При этом самого высокого уровня за всю пандемию достигла детская госпитализация. В среднем за неделю ежесуточно в больницу попадали 378 детей с COVID-19.