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В США назвали способ заставить Россию уважать Байдена

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США нужно надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы Россия и Китай начали уважать президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом заявил бывший спичрайтер экс-президента Джорджа Буша-младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal.

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«У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене», — говорится в материале.

По мнению автора, политика Белого дома не может убедить Китай и Россию отступить от выбранного внешнеполитического курса, что говорит об отсутствии у Байдена авторитета среди мировых лидеров.

Кроме того, отмечается, что президента Рональда Рейгана в начале первого срока тоже считали мягким, пока он не уволил 11,3 тыс. авиадиспетчеров, устроивших забастовку в августе 1981 года. Макгерн отметил, что Рейган использовал давление на советское руководство агрессивными действиями вроде поставок оружия в Афганистан.

По его мнению, Байдену тоже стоит использовать подобную тактику. Так, он предложил предоставить Израилю дополнительное вооружение, чтобы страна имела возможность атаковать стратегические объекты на территории Ирана, в частности нефтехранилища.

17 декабря представитель Госдепартамента заявил, что Байден в вопросе ядерной проблемы Ирана избрал путь дипломатии, но в случае ее провала он изучит и другие варианты.

В тот же день в Вене завершился седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ Михаил Ульянов не исключил, что следующий, восьмой, раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января — начала февраля 2022 года.

14 декабря американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы снять санкции с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), что принесет Тегерану экономическую выгоду. По ее словам, президент США «четко дал понять», что готов вернуться к соблюдению условий сделки до тех пор, «пока Иран будет вести себя так же».

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

1 декабря бывший президент США Дональд Трамп заявил, что былой статус страны потерян: американцев больше не уважают на мировой арене, и это положение можно считать низшим уровнем за всю историю Соединенных Штатов.

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