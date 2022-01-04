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Главным тренером СКА назначен Роман Ротенберг

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Роман Ротенберг назначен главным тренером хоккейного клуба СКА. Об изменениях в тренерском штабе 4 января сообщила пресс-служба команды из Санкт-Петербурга.

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«В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», — говорится в опубликованном сообщении.

Клуб СКА поблагодарил Брагина, который ранее был главным тренером, за работу на посту и его дальнейшую помощь команде.

«Начинается самый ответственный этап сезона, до Олимпиады осталось провести меньше 10 матчей. Работа штаба была и остается коллективной, мы продолжаем вместе трудиться ради общих целей», — прокомментировал кадровые перестановки Брагин.

Брагин рассказал, что последний месяц именно Ротенберг выполнял функции главного тренера, что принесло результаты. По его словам, сейчас перед штабом стоит задача вывести на пик формы спортсменов, которые претендуют на попадание в олимпийскую сборную, а также вывести команду в плей-офф.

Ротенберг с 2011 года занимает менеджерские должности в питерском клубе, а с прошлого сезона он стал работать на скамейке команды, сообщает сайт «Спорт-Экспресс».

Ранее, в ноябре 2021 года, Сергей Зубов был назначен главным тренером молодежной сборной России по хоккею.

Зубову 51 год. В качестве игрока он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Далласа», а также олимпийским чемпионом 1992 года.

С 2011 по 2015 год он занимал должность помощника главного тренера в петербургском СКА, с ноября 2015-го до июня 2016 года был главным тренером команды. Также возглавлял «Сочи» (2017–2019) и рижское «Динамо» (с 12 апреля по 21 октября 2021 года).

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