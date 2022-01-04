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Победители новогоднего тиража «Русского лото» начали обращаться за выигрышами

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Победители новогоднего, 1421-го тиража «Русского лото» начали обращаться за крупными выигрышами. По итогам розыгрыша «Новогоднего миллиарда» двое жителей страны выиграли по 500 млн рублей, а еще 52 участника выиграли по 1 млн рублей. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

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Первым за призом обратился менеджер медицинской компании из Москвы Никита Кондрашов, выигравший 1 млн рублей. Мужчина рассказал, что купил пять билетов новогоднего тиража «Русского лото» в мобильном приложении, выбирая наугад и не придерживаясь определенной тактики. Выигрыш Кондрашов планирует потратить на покупку иномарки.

«Такого новогоднего подарка я точно не ожидал! Результаты проверял на сайте «Столото». Не смогу ни с чем сравнить эмоции и ощущения в тот момент, когда увидел сумму. Рядом была мама, которая от удивления ничего не могла сказать!» — вспоминает Никита Кондрашов.

Еще одним победителем стала Екатерина Шацкова из Московской области. Екатерина по профессии менеджер туристического и гостиничного бизнеса. Билет, который выиграл 1 млн рублей, она приобрела в магазине. Участие в лотереях является традицией в семье победительницы.

«Первый день нового года я проводила в кругу семьи и на SMS-оповещение о выигрыше не обратила внимания. Только на следующее утро проверила результаты розыгрыша на сайте «Столото». От нахлынувших эмоций у меня затряслись руки. Было ощущение нескончаемого счастья! Сразу начала звонить брату и маме. Выигрыш считаю общей победой моей семьи», — поделилась Екатерина Шацкова.

На выигранные деньги Шацкова решила приобрести участок с летним домиком для своей мамы, чтобы проводить больше времени с близкими на природе.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» состоялся 1 января 2022 года. По его итогам в стране появилось два лотерейных мультимиллионера из Москвы и Краснодарского края. Победители разделили между собой главный приз в размере 1 млрд рублей: каждый из них выиграл по 500 млн рублей. Также 52 участника из разных регионов страны выиграли по 1 млн рублей. Еще 64 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тыс. рублей. Всего в «Новогоднем миллиарде» выигрышными стали 14 479 009 билетов, а разыграно было 2 974 200 845 рублей.

3 января в «Столото» рассказали, что в топ-5 регионов по наибольшей сумме выигрышей в праздничном 1421-м тираже «Русского лото» попали Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан. Наибольшее количество победителей, выигравших по 1 млн рублей по итогам праздничного тиража «Русского лото», также приходится на Москву, где 15 участников стали лотерейными миллионерами. На втором месте Санкт-Петербург, где шесть жителей выиграли по 1 млн рублей.

Ранее, 27 декабря, в «Столото» рассказали, что только 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в течение недели после проведения тиража.

С 2014 года все лотереи в России государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. Крупнейшим распространителем лотерей в России является «Столото» (входит в состав многопрофильного российского холдинга S8 Capital, его владелец — Армен Саркисян).

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