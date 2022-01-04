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Экономика
Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

Транзит российского газа в Словакию через Украину с начала года снизился втрое

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С начала текущего года транзит российского газа через Украину в Словакию сократилась в три раза. Об этом во вторник, 4 января, сообщили в дирекции словацкого газотранспортного оператора — компании Eustream.

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Так, 1 января было прокачано 49 502 651 куб. м, 2 января — 35 487 391 куб. м, а 3 января — 26 078 940 куб. м. При этом технические мощности позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн куб. м газа.

«Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза», — сообщили ТАСС в Eustream.

1 января прокачка газа через пограничный пункт Велке Капушаны сократилась с 84 млн до 49 млн куб. м., то есть на 41,7%. Этот показатель оказался самым низким со 2 ноября 2021 года.

Вместе с тем подобное снижение происходит на фоне отказа «Газпрома» от бронирования мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал–Европа.

Российский газовый холдинг не бронировал мощности с 21 по 31 декабря 2021 года.

23 декабря президент России Владимир Путин подчеркнул, что «Газпром» не забронировал этот трафик, потому что его контрагенты и компании, которые покупают голубое топливо по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Российский лидер указал на основания предполагать, что возвращаемый реверсом из ФРГ в Польшу газ позже идет на Украину.

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