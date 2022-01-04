В Москве умер отравившийся средством от тараканов годовалый ребенок

В Москве годовалый ребенок, отравившийся таблеткой от тараканов, умер спустя два месяца пребывания в коме.

По данным «Известий», в ноябре прошлого года мальчик нашел на полу таблетку и съел ее. Ребенка госпитализировали, он пробыл в коме почти два месяца, а 3 января скончался.

Более подробная информация о произошедшем не поступала.

17 ноября СУ СКР по Ленинградской области начали проверку обстоятельств отравления двухлетнего ребенка уксусом. Ребенок попал в реанимацию.Следствие установило, что малыш выпил уксус, стоявший на столе. В это время его мать готовила суп. Мальчика экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.