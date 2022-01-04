Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Тюмени

Пожарные ликвидировали открытое горение на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, сообщили 4 января в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«В 12:40 (10:40 мск) пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе ранее в этот день. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. Как отмечалось, загорелась одна из установок глубокой переработки мазута. Эвакуация с предприятия не проводилась, пострадавших нет.