Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии
После аварии с экскурсионным автобусом в Белоруссии двое россиян находятся в тяжелом состоянии. Об этом 4 января сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
«В больнице находятся 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжелом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов, которым выполнены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке», — отметил Матусевич в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале «Официальный Минздрав».
ДТП с участием экскурсионного автобуса произошло накануне на 120 км автодороги М-8 Граница Российской Федерации – Витебск – Гомель – граница Украины. Водитель Renault при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились россияне.
По опубликованным ранее данным, в аварии пострадал 41 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб, им оказался водитель транспортного средства.
В витебском Областном центре экстренной медицинской помощи заверили, что пострадавшие в ДТП россияне находятся в стабильном состоянии, опасений за их жизни нет. В российском Минздраве заверили, что пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме.