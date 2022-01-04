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Появились новые кадры с места пожара на НПЗ в Тюмени

МЧС: пожар на Антипинском НПЗ в Тюмени локализован, пострадавших нет
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Пожар произошел на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области 4 декабря. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, возгорание локализовано. По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 кв. м.

В распоряжении «Известий» появились новые кадры с места происшествия.

Эвакуация с предприятия не проводилась. В пресс-службе администрации Тюмени отметили, что создан оперативный штаб по тушению пожара, все специалисты находятся на объекте.

Во вторник утром на НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута.

Сейчас угрозы предприятию нет.

«В 07 час. 42 мин. (мск.) 04.01.2022 г. поступило сообщение о загорании фракционной колонны на территории Антипинского НПЗ, расположенного по адресу г. Тюмень, ул. 6 км Старотоболького тракта д. 20», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В 9:20 мск пожар был локализован. В настоящее время подразделения продолжают работу. Всего к тушению пожара было привлечено 84 человека и 26 единиц техники.

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