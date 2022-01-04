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Цены на газ в Европе вновь превысили $1000 за тысячу кубометров

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Цены фьючерсов на газ в Европе после падения накануне ниже $800 вновь превысили показатель в $1000 за тысячу кубов. Об этом во вторник, 4 января, свидетельствуют данные биржи ICE.

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Так, стоимость февральских фьючерсов на открытии торгов составила $1028,2, локальный минимум составил $996,7. Это более чем на 7,5% выше расчетной цены накануне.

31 декабря котировки опустились ниже отметки в $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 ноября.

Стоимость газа коррекционно снижается после преодоления исторического максимума в $2190,4 в декабре. Помимо коррекции эксперты отмечают, что цены могут падать и на фоне данных о дополнительных поставках сжиженного природного газа из США, а также увеличения выработки энергии европейскими ветряными станциями.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что снижение цены могло произойти также из-за погодных условий.

Рост цен на газ в Европе наблюдается с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров.

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