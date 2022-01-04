Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР

Президент России Владимир Путин переиграл Европу, договариваясь об увеличении поставок газа в Китай, считает британский обозреватель Энтони Ашкенази. В своей статье для Daily Express ог отмечает, что Москва и Пекин близки к заключению сделки о строительстве нового газопровода, объемы поставок по которому сравнимы с теми, которые планировалось направить в Европу по «Северному потоку – 2».

Таким образом, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд кубометров природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2».

При этом ЕС поп-прежнему погружен в энергетический кризис из-за рекордного с лета роста цен на газ, отмечает Ашкенази. Он также отметил, что Россия не отказывалась и готова поставлять Европе больше газа, но Германия приостановила сертификацию СП-2.

27 декабря компания «Газпром» сообщила, что суточные поставки газа в КНР по трубопроводу «Сила Сибири» вышли на рекордный уровень.

Ранее, 22 декабря, глава представительства «Газпрома» в КНР Виктор Ковтун рассказал, что компания ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного гелия и углеводородного газа.

18 декабря Nikkei Asia со ссылкой на источник сообщало, что Москва и Пекин обсудили проект «Сила Сибири – 2», проектирование которого началось 18 мая 2020 года. Сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода как минимум до середины 2022 года.