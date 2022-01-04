Умер актер Владимир Городничев

В возрасте 75 лет скончался российский актер театра и кино Владимир Городничев. Об этом 3 января сообщается на сайте Ивановского областного драматического театра, в котором артист служил с 1973 года.

Причина смерти не уточняется. Прощание с актером пройдет 6 января.

Городничев родился 25 мая 1947 года. В 1973 году закончил ГИТИС. В этом же году был приглашен в Ивановский драматический театр.

Многие годы занимался педагогической деятельностью в Ивановском колледже культуры, где вел занятия по сценическому движению, включая фехтование.

Зрителям известен по ролям в «Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке». Так же Городничев отметился в советско-польской социальной драме Кшиштофа Занусси «Люк».