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Пожар на НПЗ под Тюменью локализовали на площади 100 кв. метров

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Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области локализовали. Об этом 4 января сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на предприятии.

Отмечается, что пожар локализован в ректификационной колонне на площади примерно 100 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время угрозы предприятию нет.

Ранее утром во вторник стало известно, что на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

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