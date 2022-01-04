Пожар на НПЗ под Тюменью локализовали на площади 100 кв. метров
Пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области локализовали. Об этом 4 января сообщает Интерфакс со ссылкой на источник на предприятии.
Отмечается, что пожар локализован в ректификационной колонне на площади примерно 100 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал. В настоящее время угрозы предприятию нет.
Ранее утром во вторник стало известно, что на Антипинском НПЗ загорелась одна из установок глубокой переработки мазута. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.