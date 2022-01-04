Вооруженный мужчина забаррикадировался в университете США
Человек с огнестрельным оружием забаррикадировался в отеле при Индианском университете в американском городе Блумингтон. Об этом сообщило образовательное учреждение в Twitter 4 января.
В предупреждении, опубликованном университетом, отмечается, что на территории вуза происходит опасная ситуация. Администрация призывает всех не приближаться к зданию отеля. По предварительным данным, у мужчины при себе автоматическое оружие.
Полиция ведет с ним переговоры.
Как заявил представитель полиции местному телеканалу Fox59, мужчина сам позвонил в отделение и сказал, что находится в отеле при Индианском университете.
В университете сейчас каникулы, занятия возобновятся только 10 января.
1 декабря в Мичигане произошла стрельба в школе Оксфорда в пригороде Детройта. Число жертв, по последним данным, составило четыре человека. Подозреваемого обвинили в терроризме.