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Вирусолог Вознесенский: COVID-19 не свидетельствует о снижении продолжительности жизни

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Утверждать, что перенесенный COVID-19 — это стопроцентный факт снижения продолжительности жизни — несколько надуманно. Об этом 4 января заявил вирусолог, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, чтобы однозначно трактовать зависимость жизни от коронавируcной инфекции, нужно иметь серьезную статистическую базу для таких выводов. На сегодняшний день ее нет и подобные заявления преждевременны.

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В свою очередь, как добавил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, чтобы делать заключение о том, что перенесшие коронавирус быстрее стареют, нужно провести больше исследований.

«Слишком мало времени прошло [с начала пандемии], чтобы мы могли оценивать продолжительность жизни и как на нее повлияло перенесенное людьми заболевание. Наверное, речь может идти о каких-то прогнозах», — цитирует Аграновского РБК.

Вознесенский добавил, что пока можно точно говорить о том, что COVID-19 относится к острым респираторным заболеваниям, которые зачастую проходят бесследно.

Однако коронавирус может накладываться на какую-то еще патологию, имеющаюся в заболевшего. Например, проблемы сосудистой системы у переболевших COVID-19 возникают у людей с имеющимися хроническими заболеваниями, среди которых венозная недостаточность или гипертоническая болезнь.

«Прямой причинно-следственной связи без какой-то сопутствующей патологии не стал бы строить», — указал вирусолог, признав, что такое понятие, как постковидный синдром, существует.

15 декабря заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович объяснил «Известиям» появление проблем с психикой как проявление постковидного синдрома. По его словам, при любом инфекционном заболевании, которое сопровождается интоксикацией, психика человека может среагировать, однако это означает, что она уже была к этому предрасположена. Таким образом он прокомментировал слова главного психиатра Минздрава России Зураба Кекелидзе, который назвал синдромы влияния COVID-19 на мозг. По его словам, в период постковидного синдрома появляются одышка, чрезмерная раздражительность, частичная амнезия.

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