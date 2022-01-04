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Daily Express: Путин переиграл ЕС, договорившись увеличить поставки газа в КНР

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Россия находится на финальной стадии заключения сделки с Китаем о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2». Проект позволит президенту РФ Владимиру Путина переиграть Евросоюз (ЕС), который пока не сертифицировал «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом 3 января сообщает газета Daily Express.

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Журналисты со ссылкой на аналитиков сообщили, что газопровод «Сила Сибири – 2» с экспортной мощность до 50 млрд куб. м газа в год окажет давление на Европу. Это, как указали авторы статьи, вынудит ЕС быть сговорчивее с Москвой, чтобы иметь доступ к более дешевому газу.

27 декабря в «Газпроме» сообщили, что суточные поставки газа в КНР по трубопроводу «Сила Сибири» вышли на рекордный уровень.

Ранее, 22 декабря, глава представительства «Газпрома» в КНР Виктор Ковтун рассказал, что компания ведет переговоры с Китаем о поставках сжиженного гелия и углеводородного газа.

По его словам, в ходе работы совместных координационных комитетов «Газпрома» с китайскими CNPC и CNOOC обсуждаются вопросы по таким перспективным направлениям, как газовая генерация электроэнергии, развитие производственно-сбытовой инфраструктуры природного газа в качестве моторного топлива на международном транспортном маршруте Европа–Китай. Также идет речь о совместной реализации проектов в сфере сжижения газа.

При этом 18 декабря Nikkei Asia сообщило со ссылкой на источник, что два лидера также обсудили проект «Сила Сибири – 2», проектирование которого началось 18 мая предыдущего года. Уточнялось, что сторонам еще предстоит договориться о цене предполагаемых поставок топлива. По данным источника, запуск трубопровода позволит России ликвидировать «зависимость от европейского рынка».

Первая нитка газопровода «Сила Сибири», по которому Россия поставляет газ в Китай, заработала в декабре 2019 года. Президент России и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам.

Газ транспортируется из Иркутского и Якутского центров газодобычи по территории Иркутской, Амурской областей и Якутии, в том числе и для российских потребителей Дальнего Востока.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. 16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода как минимум до середины 2022 года. Отмечалось, что компании-оператору трубопровода необходимо создать дочернюю компанию для немецкого участка СП-2.

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