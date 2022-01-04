Авиакомпания прокомментировала инцидент с рейсом Москва–Хабаровск
Авиакомпания «Россия» прокомментировала возвращение рейса Москва–Хабаровск в аэропорт вылета.
Как сообщалось ранее, 4 января, пассажирский самолет Boeing-777 рейса FV6287 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
По информации «Известий», в процессе полета у лайнера была зафиксирована неустойчивая работа обоих двигателей.
В авиакомпании уточнили, что экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков.
«Авиакомпанией принято оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Резервное судно с пассажирами вылетит в Хабаровск после 22.30», — указал авиаперевозчик.
Известно, что посадка прошла благополучно.