Авиакомпания прокомментировала инцидент с рейсом Москва–Хабаровск

Авиакомпания «Россия» прокомментировала возвращение рейса Москва–Хабаровск в аэропорт вылета.

Как сообщалось ранее, 4 января, пассажирский самолет Boeing-777 рейса FV6287 вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

По информации «Известий», в процессе полета у лайнера была зафиксирована неустойчивая работа обоих двигателей.

В авиакомпании уточнили, что экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков.

«Авиакомпанией принято оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. Резервное судно с пассажирами вылетит в Хабаровск после 22.30», — указал авиаперевозчик.

Известно, что посадка прошла благополучно.