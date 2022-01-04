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Эксперт рассказал об изменении тарифов ЖКХ в 2022 году

Эксперт Соловьев: рост тарифов на ЖКУ в регионах России в 2022 году составит 3,5-5%
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Рост тарифов в сфере ЖКХ в 2022 году составит в среднем 3,5–5%. Планка повышения тарифов ограничена соответствующим распоряжением правительства. Об этом во вторник, 4 января, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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Так, в столице тарифы, согласно его прогнозу, вырастут на 6%, в Свердловской области — на 2,9%, а в Крыму, Севастополе, Чечне и Санкт-Петербурге — более чем на 6%.

«Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», — рассказал эксперт агентству «Прайм».

При этом Соловьев отметил, что регионы не могут повышать тарифы выше утвержденной правительством планки, а вот уменьшать тарифы вправе. Размер взносов на капитальный ремонт для граждан, как добавил юрист, скорее всего, останется таким же.

При этом юрист напомнил о доступных гражданам способах оптимизации платежей за услуги ЖКХ. Так, в квартирах следует установить счетчики на воду, а также регуляторы температуры. Лампочки можно заменить на энергосберегающие: люминесцентные или светодиодные.

С 1 января в России вступили в силу новые правила получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и услуг жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие изменения правительство РФ внесло в Жилищный кодекс страны в соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года.

В соответствии с новым регламентом, на субсидии не могут претендовать собственники с подтвержденной в судебном порядке задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. В счет долгов учитываются неуплаты, образовавшиеся за период не более чем в три последних года.

Нововведения также коснулись компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Период задолженности для таких случаев также составляет три года.

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