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В России за сутки выявили 15 903 случая коронавируса

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В России за прошедшие сутки выявили 15 903 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом 4 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Наибольшее количество новых случаев за 24 часа зафиксировано в Москве (1967), Санкт-Петербурге (1297), Московской области (974).

Количество летальных исходов от последствий COVID-19 за последние сутки составило 834, выздоровели 27 071 человек.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 10 570 212 случаев COVID-19, скончались 312 187 пациентов, полностью вылечились 9 575 147 человек.

Ранее 4 января глав «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году. По словам Чемезова, ученые говорят о хороших результата исследований, однако пока есть над чем поработать.

30 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что уровень коллективного иммунитета к СOVID-19 в России составляет 61,8%.При этом президент РФ Владимир Путин отмечал важность того, чтобы уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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