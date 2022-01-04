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Подозреваемого в убийстве президента Гаити депортировали в США

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В Панаме был задержан колумбиец Марио Антонио Паласиос — его считают одним из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жоневеля Моиза. После задержания он был депортирован в США.

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Гражданина Колумбии задержали по ордеру Интерпола, который был выдан по запросу Гаити. Такой же запрос подали власти США. Паласиоса посадили в самолет, направляющийся в Майами.

Запрос Гаити на депортацию колумбийца не был удовлетворен, сообщила газета El Tiempo в понедельник, 3 января.

В тот же день сообщалось, что четверо полицейских, ранее задержанных в рамках расследования убийства президента Гаити, были временно освобождены.

В ходе расследования убийства Моиза, которое произошло в июле 2021 года, в гаитянскую тюрьму поместили нескольких офицеров местной полиции, включая ответственных за безопасность президента.

7 июля Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию. Среди задержанных в связи с убийством президента есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.

После смерти Жовенеля Моиза в государстве разразился политический кризис.

15 сентября бывший спикер сената Гаити Жозеф Ламбер не смог принести присягу из-за перестрелки, которая произошла у здания парламента. Сенат намеревался избрать Ламбера временным президентом страны.

В тот же день прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента.

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