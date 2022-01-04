Число погибших в результате оползня в Китае возросло до 10

10 человек погибли в результате оползня в провинции Гуйчжоу на юге КНР. Еще четверо числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщила администрация города Бицзе, где произошло ЧП.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Отмечается, что трагедия произошла вечером в понедельник на строительной площадке в городском округе Бицзе. Власти мобилизовали более 1 тыс. человек. Все пострадавшие находятся в больнице, спасатели и полиция продолжают поиски пропавших без вести.

26 сентября телеканал CGTN сообщал о как минимум 10 пропавших без вести из-за схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечалось, что из-за проливных дождей в городе Яань на территории уезда Тяньцюань сместились грунт и горная порода.