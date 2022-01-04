Единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году в России

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о предстоящей готовности первых результатов разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса в 2022 году. Об этом сообщили во вторник, 4 января, «РИА Новости».

«Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно», — отметил собеседник агентства.

По словам Чемезова, ученые уже наблюдают хорошие результаты исследований, однако «есть и над чем еще работать» перед запуском препарата в производство и массовое применение.

Ранее, 16 октября директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что предприятие начало доклинические исследования платформы для вакцин, которые смогут защищать сразу от нескольких разных вирусов или нескольких вариантов одного вируса. Тогда он отметил, что речь идет о возможном совмещении различных антигенов вирусов гриппа и COVID-19.

В начале октября он отметил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнут в конце 2022 года.

13 октября, в Новосибирском научном центре рассказали «Известиям» о создании единой вакцины от гриппа и коронавируса центра «Вектор». По словам исследователей, в ее основе окажется вирус гриппа А и В.

При этом разрабатываемый препарат будет корректироваться под новые штаммы и гриппа, и COVID-19 каждый сезон благодаря использованию генной инженерии и обратной генетики. Принцип работы новой вакцины от гриппа и коронавируса — векторный.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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