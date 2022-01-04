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В Китае предложили РФ и США продолжить сокращение ядерного арсенала
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В Китае предложили РФ и США продолжить сокращение ядерного арсенала

В МИД Китая заявили, что продления Россией и США СНВ-3 недостаточно
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Власти Китая полагают, что Россия и США должны продолжить необратимое сокращение ядерных арсеналов, помимо продления СНВ-3. Об этом заявил во вторник, 4 января, директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

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По его словам, двум ядерным сверхдержавам необходимо еще больше сокращать количество ядерного оружия необратимым и юридически обязывающим способом.

При этом Цун ответил на вопрос, присоединится ли Пекин к переговорам Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению.

«Если две ядерные супердержавы продолжат сокращать (ядерный арсенал. — Ред.), мы будем рады присоединиться [к переговорам], если они сократят до нашего уровня, мы говорили это много раз, это наша позиция», — указал дипломат.

Как подчеркнул Цун, Китай приветствует продление СНВ-3 и стратегический диалог между Россией и Соединенными Штатами, однако не считает эту меру исчерпывающей.

«Мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более чем 90% существующего на Земле ядерного оружия», — заявил дипломат на брифинге с журналистами.

3 января на сайте Кремля было опубликовано совместное заявление лидеров пяти ядерных держав — России, Китая, Великобритании, США и Франции. В заявлении стороны подтвердили, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство. Также пять стран заявили о приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Комментируя публикацию заявления, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что «ядерная пятерка» демонстрируют миру свою ответственность за безопасность в области контроля над ядерными вооружениями. Документ он назвал очень своевременным и содержательным.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы и включило в себя идею «недопустимости между ядерными государствами любой войны».

При этом в Госдепе США назвали причину сохранения ядерного арсенала в стране. Ядерное оружие необходимо Вашингтону для обеспечения стабильности во всем мире, а не участия в войнах.

16 июня состоялась первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. По итогам лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности и договорились о продолжении консультаций по дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). С тех пор состоялось два раунда консультаций США и РФ.

СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

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