В США уверены в принятии новых санкций против «Северного потока – 2»

Сенат США вскоре примет новые санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Об этом в понедельник, 3 января, пишет газета Politico со ссылкой на свои источники в Республиканской партии.

«Мы выиграем это голосование подавляющим большинством», — отметил собеседник издания.

По данным портала, для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, голосование должно пройти до 14 января.

Кроме того, сообщается, что голосование несет в себе очевидные политические риски для демократов. Многие из политиков в прошлом году высказались против решения главы Белого дома Джо Байдена об отмене санкций в отношении газового канала из России в Германию. Поэтому, как отмечают собеседники издания, газопровод, который почти завершен и ожидает сертификации, «добавляет дополнительный элемент сложности и драматизма в возможное вторжение России в Украину».

Согласно информации Politico, законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их.

Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

19 декабря сообщалось, что сенат США рассмотрит санкции против «Северного потока – 2» до 14 января.

Ранее республиканцы заблокировали принятие оборонного бюджета, пытаясь провести поправку к нему в виде санкций против «Северного потока – 2». 7 декабря законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год.

Вашингтон давно выступает против проекта и уже несколько раз вводил в отношении «Северного потока – 2» санкции, что, как указывали эксперты, осложнило отношения с Германией, поддерживающей проект.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации газопровода «Северный поток – 2» как минимум до середины 2022 года