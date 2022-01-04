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Суд Гаити освободил обвиняемых в причастности к убийству президента

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Четверо полицейских, ранее задержанных в рамках расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, были временно освобождены. Об этом в понедельник, 3 января, сообщил портал Haiti24.

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«Эти полицейские были временно освобождены в понедельник, 3 января, по приказу Гарри Орельена, судьи, ведущего расследование дела об убийстве бывшего президента Жовенеля Моиза. Причина такого решения пока не разглашается», — передает издание.

Получившими свободу сотрудниками правоохранительных органов оказались Жак Синсеро, Сисерон Седернье, Эдди Амазан и Виллер Канже.

В ходе расследования убийства Моиза, которое произошло в июле 2021 года, в гаитянскую тюрьму поместили нескольких офицеров местной полиции, включая ответственных за безопасность президента.

В этот же день стало известно, что власти Панамы задержали колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве Моиза, и депортировали его в США.

7 июля Моиз получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию. Среди задержанных в связи с убийством президента есть граждане США, рассказавшие, что у них не было цели убить президента, они только исполняли роль переводчиков. По их словам, убийство гаитянского лидера заказал некий иностранец Майк.

После смерти Жовенеля Моиза в государстве разразился политический кризис.

15 сентября бывший спикер сената Гаити Жозеф Ламбер не смог принести присягу из-за перестрелки, которая произошла у здания парламента. Сенат намеревался избрать Ламбера временным президентом страны.

В тот же день прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об организации убийства президента.

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