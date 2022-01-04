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В университете США вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек

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В отеле и конференц-центре Индианского университета в Блумингтоне (США) неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек. С преступником ведутся переговоры, сообщает полиция кампуса во вторник, 4 января.

«Ситуация с заложниками, разворачивающаяся в комплексе Студенческого союза в Университете штата Индиана. Переговорщики работают с человеком, вооруженным автоматическим оружием. Число заложников неизвестно», — говорится в сообщении в Twitter.

По данным университета в Блумингтоне, преступник забаррикадировался в здании отеля.

Людей простят держаться подальше от места происшествия, гостей отеля эвакуируют, а студентов призывают не выходить из здания университета. Пока что о выстрелах или травмах не сообщалось, возле отеля работают снайперы.

По данным Indiana Daily Student, предупреждение об «опасной ситуации» поступило примерно в 20:10 по восточному времени (4:10 мск).

28 декабря неизвестный взял в заложники граждан в больнице в городе Светлоград Ставропольского края. По предварительной информации, инцидент произошел на фоне бытового конфликта. По данным «Известий», у злоумышленника был похожий на автомат предмет. Мужчину оперативно обезвредили.

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