Минимум пять человек погибли из-за оползня в Китае

По меньшей мере пять человек погибли в результате оползня в провинции Гуйчжоу на юго-западе КНР. Об этом 4 января сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что трагедия произошла вечером в понедельник на строительной площадке в городском округе Бицзе. В ловушке оказались более 20 человек.

Пятеро погибли, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

По данным на вторник 7:30 (2:30 мск) спасти удалось восемь человек, они доставлены в больницы.

В сообщении говорится также, что спасательные работы продолжаются, в них задействованы задействованы более 720 человек и 16 экскаваторов.

26 сентября телеканал CGTN сообщал о как минимум 10 пропавших без вести из-за схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

Отмечалось, что из-за проливных дождей в городе Яань на территории уезда Тяньцюань сместились грунт и горная порода.