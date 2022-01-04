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Эксперт рассказал о функциях смартфона для экономии энергии

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Для длительной сохранности заряда смартфона предусмотрены специальные функции, которые могут направить расход батареи только на нужные процессы. Об этом во вторник, 4 января, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Иногда хочется, чтобы расход батареи шел только на нужное нам приложение или процесс в памяти и радиомодуль, отвечающий за прием звонков. Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает остановить», — приводит «Прайм» слова Тимофеева.

По словам специалиста, в смартфонах существует функция «Умный режим», позволяющий активировать адаптивный формат работы, для Iphone предусмотрен специальный «Режим энергосбережения», который может добавить два-три часа работы.

«Данная опция может добавить 2–3 часа работы за счет ограничения сетевой активности (прием почты, автообновлений), отключения анимации элементов навигации и меню интерфейса», — уточнил Тимофеев.

Помимо этого, комбинация *#9900# может помочь «откалибровать» в том случае, если перерасход заряда связан с системным сбоем, сказал эксперт.

По его словам, данная функция, тем не менее, срабатывает далеко не на всех устройствах Android.

Ранее, 29 декабря эксперт компании Itel Светлана Муреева рассказала о способах ускорить работу смартфона, среди них — отключение автозапуска, очистка памяти и сброс до заводских настроек.

Она добавила, чтобы добиться улучшения работы смартфона, необходимо отключить автозапуск некоторых приложений, которые работают в фоновом режиме. Кроме того, немаловажно вовремя обновлять операционную систему смартфона, заключила Муреева.

Руководитель агентства Content Review Сергей Половников, в свою очередь, отметил, представление о том, что батарея смартфона быстро выйдет из строя, если постоянно пытаться поддерживать в ней высокий заряд, является устаревшим. В декабре он рассказал, что такой метод зарядки смартфона не влияет на его батарею.

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