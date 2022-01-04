Синоптики пообещали москвичам потепление с 5 января, сообщает телеканал «Известия».

Днем в столице температура воздуха достигнет 0 °С. Достаточно теплая погода продержится несколько дней. В городе ожидается мокрый снег, метель и гололедица. 7 и 8 января в Москву снова придет похолодание до –15 °С.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.