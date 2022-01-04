Состояние Илона Маска увеличилось на $32 млрд за день

Состояние американского предпринимателя Илона Маска выросло за день на $32,6 млрд и достигло отметки $304,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные рейтинга миллиардеров Forbes.

Это произошло из-за того, что акции производителя электромобилей Tesla подскочили в цене на 13,53% до $1 199,78 за акцию, пишет Bloomberg.

Отмечается, что компания побила свой предыдущий рекорд по поставкам автомобилей. Это и спровоцировало рост акций производителя электромобилей и привело к одному из крупнейших однодневных скачков богатства.

Илону Маску удалось еще больше увеличить разрыв с его ближайшим соперником, которым остается генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно с состоянием $200,6 млрд.

В декабре основатель производителя электрокаров заявил о планах покинуть место работы и начать блогерскую деятельность.

Тогда же Димитрий Резепов, аналитик General Invest, отметил, что уход из компании ее основателя, вероятно, приведет к тому, что акции автопроизводителя могут испытать «серьезное давление», так как интерес инвесторов находится не только в «перспективном и растущем бизнесе, но и в личности и авантюризме Маска», олицетворяющем «феномен Tesla».

15 декабря Илон Маск стал человеком года по версии Financial Times. Он избран как автор «исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей».

Двумя днями ранее, 13 декабря, аналогичное признание Маск получил от журнала Time. Фотографию инженера поместили на обложку декабрьского выпуска, в котором издание традиционно объявляет человека года. Маск поблагодарил журнал за признание его деятельности.