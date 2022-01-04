Источники назвали причину ухода в отставку премьера Судана

Премьер-министр Судана Абдаллы Хамдока объявил об уходе в отставку из-за нарушений суданскими военными договоренностей в рамках ноябрьского соглашения. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает CNN со ссылкой на политические источники.

Как передает телеканал, военные нарушили заключенное 21 ноября 2021 года соглашение о невмешательстве военных в политические назначения Хамдока. По информации собеседников телеканала, военные остались недовольны кандидатурами генеральных секретарей в министерствах, предложенными премьером.

Другой причиной отставки, по словам высокопоставленного гражданского чиновника, стало объявление 30 декабря о воссоздании Службы общей разведки, которая при бывшем президенте Омаре аль-Башире называлась Национальной службой разведки и, согласно данным CNN, организовывала жесткие подавления акций протеста в Судане.

Восстановление влияния этого ведомства было «красной линией» для Хамдока, передали источники.

«Восстановление права у службы разведки на проведение арестов и обысков и продолжение репрессий в отношении демонстрантов стало соломинкой, которая сломала хребет соглашения между Хамдоком и (военным лидером Судана Абдель Фаттахом) аль-Бурханом», — цитирует телеканал источник.

Хамдок объявил, что уходит в отставку 2 января на фоне кризиса и демонстраций в стране. В заявлении, опубликованном в Twitter, он подчеркнул, что для достижения нового соглашения о политическом переходе Судана к демократии необходимо провести круглый стол.

Абдалла Хамдок заявил об отставке менее чем через два месяца после того, как был восстановлен в должности в рамках политического соглашения с военными. Глава Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и Хамдок подписали политическое соглашение 21 ноября.

25 октября Хамдока задержали военные. Генерал Фаттах аль-Бурхан обратился к нации, заявив, что он распускает суданские органы власти, при этом в стране вводится чрезвычайное положение.

После военного переворота в апреле 2019 года от власти был отстранен президент Омар аль-Башир, который был на посту главы государства более 30 лет. Переворот произошел на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира снизить цены, а также решить проблему с отключениями электричества.