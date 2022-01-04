Россиянам упростили порядок отмены доверенностей

На портале Федеральной нотариальной палаты (ФНП) заработал Реестр распоряжений об отмене доверенностей, выданных в простой письменной форме. Об этом во вторник, 4 января, говорится в сообщении организации.

Сервис позволяет быстро отменить доверенность, которая не заверялась нотариусом. Это можно сделать через личный кабинет, используя усиленную электронную подпись.

Быстрая отмена доверенности важна, прежде всего, с точки зрения безопасности и защиты от злоупотреблений со стороны поверенных в ситуации, когда доверитель уже решил отозвать свои полномочия.

Отмененная через портал доверенность будет признаваться недействительной уже на следующий день после направления распоряжения. При этом будет считаться, что все заинтересованные лица извещены о факте отмены. Для сравнения, прежний порядок информирования об отмене доверенностей через печатное СМИ по срокам мог занимать месяц.

На странице сервиса проверки доверенностей портала ФНП также появилась возможность проверить любую доверенность, которую кто-либо предъявляет, на предмет отмены. Введя реквизиты документа пользователи смогут убедиться в том, что интересующая их доверенность, выданная в простой письменная форме, действительна или, наоборот, вовремя узнать, что она уже отменена доверителем. Таким образом, новый реестр нотариата позволит свести к минимуму риски совершения юридически значимых действий по отмененным доверенностям.

15 ноября Федеральная нотариальная палата сообщила о том, что мошенники продолжают широко использовать поддельные доверенности. Аферы такого рода часто «проворачивают» в сделках, которые проводятся в так называемой простой письменной форме, отметили в организации.